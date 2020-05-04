محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعم المخرج عمرو سلامة، الفنان هشام سليم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر. وكتب: "طبعا موقف أستاذ هشام سليم يستدعي التحية، لكن المفاجأة الأجمل دعم معظم الناس لموقفه ولابنه". وأعلن الفنان هشام سليم تحول ابنته "نورا" لذكر باسم "نور"، وكشف في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" تفاصيل معاناة ابنته "نورا" التي بدأت تظهر عليها علامات الذكورة، مشيرًا إلى أنه منذ ولاتها كان لديه شك في نوعها: "أنا مستغربتش إنها هتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك".

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق عمرو سلامة على تصريح هشام سليم حول ابنه "نور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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