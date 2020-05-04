قبل طرحها.. مؤلف "أوسكار" لحميد الشاعري يكشف عن كواليسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان حميد الشاعري مؤخرا عن استعداده لتقديم أغنية بعنوان "أوسكار"، من كلمات الشاعر مؤمن سالم، ألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم.

مؤلف الأغنية الشاعر مؤمن سالم، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:" من حوالي عام ونصف خلال اتصال تليفوني مع الملحن محمد رحيم، تحدثت معه عن مجموعة أعمال، وأعجب بكلمات (أوسكار)، وفور انتهائي من قراءة كلماتها، قال لي هذه الأغنية للفنان حميد الشاعري، ومع ثقتي الكبيرة في اختيارات (رحيم)، زادت فرحتي بأن الكابو هو من يقدمها".

وتقول كلمات الأغنية "كل ما فيكي جميل، ياللى الحرير لو شاف شعرك بيطير.. بيغير، حلمك على قلبي ده كتير ده كتير".

حميد الشاعري كان قد أحيا حفلًا أونلاين، مع بداية الحظر المنزلي بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وكشف عن أغانيه الجديدة، ومنها "أوسكار" من كلمات مؤمن سالم، ألحان محمد رحيم وتوزيع تميم، وأغنية "أنا بابا" كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل.