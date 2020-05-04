شيكو لمصراوي: "أحضر لفيلم جديد بدون هشام ماجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق الثنائي شيكو وهشام ماجد، نجاحا في السينما والمسرح والتليفزيون، وتوقع البعض ألا يحقق الثنائي النجاح المرجو، بعد انفصال أحمد فهمي عنهما، ولكن النتيجة أنهما قدما أعمالا حازت على إعجاب الجمهور، وحققت نجاحا كبيرا.

وقال الفنان شيكو في تصريح خاص لمصراوي، إنه يستعد لتقديم فيلم، يبدأ تصويره خلال فترة قريبة، ولكن دون مشاركة الفنان هشام ماجد، الذي يشارك الفنانة دنيا سمير غانم حاليا بطولة فيلم "تسليم أهالي".

وتابع: "الفيلم الذي أقدمه خلال الفترة القادمة من إخراج عمرو صلاح، وتأليف محمد عز، ومصطفى صقر، وكريم يوسف، ومن إنتاج سينرجي، ولكن هذا لا يعني انفصالي عن هشام ماجد، فسيجمعنا بعدها عمل سينمائي".

ويشارك شيكو وهشام ماجد، في سباق دراما رمضان 2020، بالمسلسل الكوميدي "اللعبة"، الذي تعتمد فكرته على وجود شخص مجهول، يقوم بعمل عدة تحديات، والفائز يحصل على مبلغ مالي.

"اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج معتز التوني