بالونة ترتدي كمامة.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها في زمن الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعيد ميلادها الـ 37، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ميريام" بجوار تورتة وضع عليها علبة "كحول"، كما نشرت صورة بجوار "بالونة" ترتدي كمامة، وعلقت: "الاحتفال بعيد ميلادي".

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيها ابنها "جايدن"، وهو يهديها عقد، وظهرت "ميريام" متأثرة، وأبدت إعجابها بهدية ابنها.

واحتفلت الفنانة اللبنانية بعيد ميلادها الـ 37 أمس، إذ يوافق 3 مايو، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانيات، ولها عدد من الألبومات والأغاني الناجحة باللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية.