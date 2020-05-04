يسري نصرالله يعلق على تحول ابنة هشام سليم لذكر: "تحياتي القلبية لنور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار الفنان هشام سليم، جدلا كبيرا بتصريحه أمس عن حالة ابنته "نورا"، والتي تحولت لـ"نور"، في الثامنة عشر من عمرها.

وعلق المخرج الكبير يسري نصرالله، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تحياتي القلبية لهشام سليم ولنور هشام سليم، ماحدش مختلف بيبقى طالب مباركة المجتمع كله لاختلافه، كفاية جدا إن أهله وأصدقائه وحبايبه يحبوه ويحترموا اختياراته، (المجتمع) بقى يتلم وينقطنا بسكوته".

وتابع: "لما الإنسان منا بيبقى عايش حاجة خاصة ومختلفة، أيا كانت، بيبقى قدامه حلين، يعيش كداب ووحيد ويمثل إنه زي كل الناس، أو يعيش وسط ناس متفهماه وقابلة إختلافه وتحبه زي ماهو".

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واستكمل: "الناس دول هما اللي يمكن يعتبرهم أهله وأصحابه وحبايبه، التانين البعد عنهم غنيمة، أيا كانوا،

أنا كتبت فوق يحترموا اختياراته، وده غلط، الإختلاف عادة مش اختيار، كان لازم أكتب يحترموا طبيعته".

وكشف الفنان هشام سليم ، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" تفاصيل معاناة ابنته "نورا" التي بدأت تظهر عليها علامات الذكورة، مشيرًا إلى أنه منذ ولاتها كان لديه شك في نوعها: "أنا مستغربتش إنها هتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك".