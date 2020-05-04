أمير صلاح الدين عن جديد بلاك تيما "في وسط السكة": مناجاة من الإنسان لربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد فريق بلاك تيما لطرح أحدث أعمالهم "في وسط السكة"، عبر موقع يوتيوب، والمنصات الإلكترونية، نهاية الأسبوع الحالي.

الفنان أمير صلاح الدين في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "هي (مناجاة) ،وحديث بين الإنسان وربنا سبحانه وتعالى، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد بحر، وتوزيع فادي بدر".

وأضاف: "بدأنا العمل عليها قبل بداية الحظر استعدادا لطرحها، ثم وجدنا أنه من المناسب تقديمها حاليا، ومن المقرر طرحها نهاية هذا الأسبوع".

فريق بلاك تيما ،كان قد طرح منذ فترة ميني ألبوم بعنوان "لون الكاكاو"،يضم خمس أغاني، وهي: عم يا جمال، كدة كدة يالتريللا، بابا أشكيري، يانجمة، ولون الكاكاو.

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