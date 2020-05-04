نبيل الحلفاوي يعلق على مؤهلات المخرج الناجح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب أحد متابعي النجم الكبير: "بما إن كله راجع لتذوق المخرج وإحساسه يبقى السؤال إيه هي مؤهلات المخرج الناجح، بمعنى إزاي يعرف إن عنده موهبة إخراجية".

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ليرد الحلفاوي: "بعض المخرجين لم يوفقوا كممثلين فاتجهوا للإخراج، أو بدأوا في فرع آخر(مونتاج أو تصوير) ثم تحولوا للإخراج، والبعض استهوتهم من الأصل فكرة أن يكون صانع العمل والمتحكم في كل عناصره، وهؤلاء اتجهوا منذ بدايتهم وبعد تخرجهم (أو قبله) للعمل كمساعدين وصعدوا السلم خطوة خطوة عبر سنوات".

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوس مسلسل "أمر واقع" الذي عرض منذ عامين، وهو من بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، أحمد وفيق، ومن إخراج محمد أسامة.