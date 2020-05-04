تراند اليوم : أول صور لابنة فنان مصري شهير بعد تحولها إلى ذكر



حالة من الجدل أثارها الفنان المصري الشهير هشام سليم، بتصريحاته الجريئة حول تحول ابنته إلى ذكر.

وقال هشام سليم خلال حلوله ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه إيناس الدغيدي، إن ابنته تحولت إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الأن.

وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لابنة هشام سليم عندما كانت فتاة وصورًا أخرى بعد تحولها جنسيًا إلى ذكر.









