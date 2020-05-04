بعد نجاح مشاركاته الرمضانية.. أيمن بهجت قمر في قرار مهني جديد

بعد نجاحه كـ سيناريست لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وشاعر في كتابة كلمات الإعلان الشهير "سنة الحياة"، يسجل الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر نجاحاته الرمضانية وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

علق على نجاح الإعلان قائلاً:"سنة الحياه : ٢٨ مليون مشاهده على اليوتيوب و٢٦ مليون على الفيس بوك، وبشكر كل اصحابي وكل الناس الحلوه اللي

إدت من وقتها وكلمتني وكتبت لي وبعد ما نفسيتي هديت خصوصا كمان مع نجاح اغنية مهرجان مع الهضبه وكلامه عني وكلامه ليا وتشجيعه ..انا هكتب اغاني تاني"

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الأغنية من ألحان:محمود العسيلي، توزيع: علي فتح الله، غناء الفنان حسين الجسمي.

يذكر أن أيمن يشارك في الموسم الرمضاني لهذا العام

من خلال مسلسل "فلانتينو" كـ سيناريست، من بطولة الزعيم عادل إمام،دلالعبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.