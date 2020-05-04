شاهد.. تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم

كشف الفنان هشام سليم، تفاصيل تعرض ابنته نورا لعملية تحول جنسي، لافتا إلى أنها أصبحت ذكرًا وتسمى نور، كما أن قرار ابنته بالتحول الجنسي شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض هذه العادات.

وأكد "سليم" خلال استضافته في برنامج

"شيخ الحارة والجريئة" انه منذ ولادة ابنته وكان يراها ولد، قائلاً: "أنا مستغربتش أبدًا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

وأضاف الفنان هشام سليم، أن جميع العائلة تتعامل مع نجلته على أنها رجل، واشار إلى أن علاقته كانت متوترة في فترة ما نظرا لانه كان يختلط عليه الأمر ويتعامل معه على أنثى وليس ذكر وعند معرفته بمواجهته بعض المشاكل مع السجل المدني بسبب هذا التحول تحدث الفور معه.