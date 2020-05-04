استمرار إشادات جمهور مسلسل "الإختيار" بدور أحمد العوضي

حصل الفنان أحمد العوضي على ردود أفعال إيجابية كبيرة بسبب دوره في مسلسله الرمضاني "الإختيار"، وذلك في الأسبوع الثاني من عرضه. تابع العوضي التفاعل الجماهيري مع دوره، وشاركها مع متابيه من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام" موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام" وبعض التعليقات أشاد بإندماجه في الشخصية التي يقدمها، واتقانه لتعابير الوجه وخروج السيناريو بأفضل شكل. Advertisements مسلسل "الاختيار" بطولة: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمدرجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمدرجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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