"البرنس" يتصدر محركات بحث جوجل بعد عرض الحلقة العاشرة

تصدرت الحلقة العاشرة من المسلسل الرمضاني "البرنس" مؤشرات البحث على جوجل مصر، وذلك عقب انتهاء الحلقة العاشرة على قناة dmc بطولة محمد رمضان ونور .





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس"، الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولًا عن

عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبدالمحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريمسامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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يذكر أن مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.