فيديو.. تواشيح رمضانية بصوت الشرنوبي على "فيسبوك"

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بمجموعة من الاناشيد والتواشيح الرمضانية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". قدم الشرنوبي التواشيح من داخل منزله برفقة الموسيقي مصطفى الحلواني. برفقة الموسيقي مصطفى الحلواني. Advertisements يذكر أن آخر إصدارت الشرنوبي الفنية من خلال ألبومه "زي الفصول الأربعة"الذي طرحه العام الماضي ، وتضمن 10 أغنيات أبرزهم"خلاني بعدت، عادي وبراحتك، حتة من الخيال، صبح الصباح"، تعاون فيهم مع كبار الشعراء، ومنهم "رياض الخولي، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة"، ومن الملحنين"تامر علي، إيهاب عبدالواحد". ، وتضمن 10 أغنيات أبرزهم"خلاني بعدت، عادي وبراحتك، حتة من الخيال، صبح الصباح"، تعاون فيهم مع كبار الشعراء، ومنهم "رياض الخولي، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة"، ومن الملحنين"تامر علي، إيهاب عبدالواحد".

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