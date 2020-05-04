تراند اليوم : الجماعات الإرهابية تستهدف معسكر تدريب الجيش في ” الاختيار “

عرضت قناة ON E الفضائية، عاشر حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.

بدأت أحداث الحلقة العاشرة، بعودة الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) إلى شمال سيناء مقر جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، والبدء في تدريب عناصرهم على حمل السلاح، وشرح الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية.

يكتشف الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) أن هناك ضابطا آخر يدعى عماد، انضم مع هشام عشماوي إلى الجماعة الإرهابية، وأن هناك ضابطا آخر كان يقوم بتجنيد عدد من الضباط للجماعات الإرهابية، وتختتم أحداث الحلقة باستهداف معسكر تدريب للقوات المسلحة.

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مواعيد عرض مسلسل الاختيار وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

فريق عمل مسلسل الاختيار مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.