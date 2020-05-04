تراند اليوم : مسلسل بـ100 وش .. نجاح عملية النصب على البنك

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بتفكير نيللي كريم واسر ياسين في الغاء الغملية، لان الشخص الذي كان من المفترض انهم اخرجوا له شهاده الوفاة ليورثوا ثروته توفي بالفعل واصبحوا امام مشكلة كبيرة.

واقترح اسر ياسين ان يحاولوا مرة اخيرة في عملية النصب على البنك، والذهاب لاتمام العملية قبل ان يكتشف اهل الميت حقيقة الامر، وبالفعل تنجح المهمة.

مسلسل بـ “100 وش” بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل “بـ 100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.