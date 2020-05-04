تراند اليوم : شقيق ياسمين عبد العزيز بيدي نصائح فنية لنجوم رمضان .. كنت نفعت نفسك

دائمًا ما يثير الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بتصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وجه عبد العزيز رسالة إلى فنان مجهول لم يفصح عن هويته عبر حسابه على facebook وقال: “بص هقولك طريق أسهل بكتير من الي ‏أنت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لأن التمثيل مش حواجب وعين مبرقة ونبرة صوت واحده في ‏كل الأدوار”.‏

أضاف وائل: “خد ورشة تمثيل واقرا كتاب لغة الجسد وشوية في علم النفس وده الطريق الوحيد إنك تتعلم حاجة بدل ما أنت قارف ‏ولاد الناس وبتركب على رقبتهم عشان توصل، صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس … فكر واعمل الي بقولك ‏عليه”‏