تراند اليوم : من البيت .. محمد أنور : اللي مش عجبه المسلسلات يتفرج علي غيرها

عبر الفنان محمد أنور عن إعجابه بمسلسلات رمضان الحالي وأثنى على زملائه الذين يخوضون السباق الرمضاني.‏

غرّد أنور عبر حسابه على Twitter قائلا: “المسلسلات السنة دي حلوة جدا وفيها تنوع كبير في الأفكار اللي ترضي جميع الأذواق واللي ‏مش عاجبك أكيد عاجب غيرك وده لمصلحة المشاهد، مبروك لكل الناس اللي اشتغلت السنة دي في الظروف الصعبة دي وعملوا ‏شغل حلو كده”.‏

يشار إلى أن محمد أنور غاب عن دراما شهر رمضان بينما عرض له مؤخرًا مسلسل “قوت القلوب” عبر قناة “الحياة” من بطولة ماجدة ‏زكي وخالد زكي وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، ‏وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة‎.‎