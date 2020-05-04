تراند اليوم : من البيت .. محمد أنور : اللي مش عجبه المسلسلات يتفرج علي غيرها

عبر الفنان محمد أنور عن إعجابه بمسلسلات رمضان الحالي وأثنى على زملائه الذين يخوضون السباق الرمضاني.
غرّد أنور عبر حسابه على Twitter قائلا: “المسلسلات السنة دي حلوة جدا وفيها تنوع كبير في الأفكار اللي ترضي جميع الأذواق واللي مش عاجبك أكيد عاجب غيرك وده لمصلحة المشاهد، مبروك لكل الناس اللي اشتغلت السنة دي في الظروف الصعبة دي وعملوا شغل حلو كده”.
يشار إلى أن محمد أنور غاب عن دراما شهر رمضان بينما عرض له مؤخرًا مسلسل “قوت القلوب” عبر قناة “الحياة” من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.