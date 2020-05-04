تراند اليوم : بالفيديو – مدحت عاصم يطرح دعاء يارب سامحني

طرح المطرب مدحت عاصم دعاء يحمل اسم “يا رب سامحني” بمناسبة شهر رمضان الكريم على موقع تبادل الفيديوهات الشهير يوتيوب وهو من كلماته وألحان ومن توزيع احمد إيهاب وتصميم الفيديو للمخرجة نهى غنيم.

ومن كلمات الدعاء :”يا أرحم الراحمين يا رب العالمين انصرني واهديني إلى الصراط المستقيم.. يا رب قويني انصرني واحميني جايلك في ساعة نور والدمعة في عيني.. عبدك وطالب رضاك ماشي على خطأك ورسالة الحبيب”

يذكر أن مدحت عاصم طرح ثاني أغنيات ألبومه منذ فترة بعنوان “اسأل قلبك”، حيث قام بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

Advertisements

وتأتي أغنية “اسأل قلبك” ضمن ميني ألبوم يحمل نفس الاسم “اسأل قلبك” والذي يتضمن خمس أغنيات يتم طرحه تباعا بطريقة السينجل أغنية كل شهر.”.