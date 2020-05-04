تراند اليوم : بالصور.. هشام سليم بعد تحول ابنته لذكر : كنت شاكك في أنها تعاني منذ طفولتها

كشف الفنان هشام سليم، أنّ ابنته نورا قامت بعملية تحول جنسي، وأصبحت ذكراً بعد أن كانت أنثى واسمها الآن أصبح نور.

وقال سليم: “بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كدة، وهي بتتحول جنسياً حالياً، وأنا مستغربتش أبداً من ده لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي”.

وتابع هشام سليم، فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي: “فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة وهي دلوقتي عندها 26 سنة”.

وأضاف سليم أن قرار ابنته بالتحول الجنسي شجاعة خاصة في مجتمعنا الذي يرفض تلك العادات.

وأضاف سليم: “عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر دلوقتي”.

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