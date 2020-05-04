تراند اليوم : مسلسل النهاية 10 .. اكتشاف حقيقة الروبوت يوسف الشريف

شهد مسلسل النهاية الحلقة 10، تطورات جديدة حيث اكتشفت الشركة التي يعمل بها “زين”، حقيقة الروبوت الذي يشبه “يوسف الشريف”، وأنه مجرد آلة وليس إنسانا طبيعيا.

كما استطاع مراد المحروقى “محمد لطفى” أن يلحق بـ الريس عزيز “عمرو عبد الجليل” قبل أن يقوم بتفجير مخزن الطاقة والذى يحبس به الروبوت زين ويتفق معه على انقاذه من قوات الأمن والشركة.

وتبدأ شيرا “سوسن بدر” فى ايجاد حلول سريعة من اجل تنفيذ زين كل مطالبهم نحو الطاقة.

يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما وتاليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.