تراند اليوم : بالصور.. فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد زوجها على طريقة الحجر المنزلي

احتفل ديفيد بيكهام لاعب الكرة المعتزل، بعيد ميلاده يوم السبت الماضي، وكان الاحتفال هذا العام مختلف عن السنوات السابقه بسبب إجراءات العزل المنزلى المفروضة فى المملكة المتحدة وأغلب دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وقامت زوجته فيكتوريا بيكهام بنشر مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، يستعرض اللحظات السعيدة التى قضاها بيكهام معها ومع أطفالهم.

وأرفقت فيكتوريا المقطع بالتعليق التالي:”عيد ميلاد سعيد لأبى.. نحتفل فى الحجر المنزلي.. نفتقد بروكلين بيكهام وجميع أصدقائنا وعائلتنا اليوم.. نحن جميعا نحبك كثيراً”.

والجدير بالذكر أن ديفيد بيكهام وفيكتوريا متزوجون من أكثر من 20 عاماً ولديهم أربع أبناء.

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