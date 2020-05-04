شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من أحمد العوضي بعد إعلان زواجه منها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، لإثارة الجدل من جديد حول علاقته بشقيقته والفنان أحمد العوضي، بعد سخريته من أداء الأخير في مسلسل “الأختيار”

وائل عبدالعزيز، م في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: “بص هقولك طريق أسهل بكتير من الي انت واخده عشان تشتهر وتمثل وربنا ينفخ في صورتك ويمكن تنجح لان التمثيل مش حواجب وعين مبرقه ونبره صوت واحدة في كل الأدوار”.

وأضاف: “خد ورشه تمثيل واقرا كتاب لغة الجسد وشويه في علم النفس وده الطريق الوحيد انك تتعلم حاجه بدل ما أنت قارف ولاد الناس وبتركب علي رقبتهم عشان توصل”.

Advertisements

وتابع: “صدقني دي نصيحة عشان صعبان علّيا من تعليقات الناس.. فكر واعمل الي بقولك عليه”.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها وائل عبدالعزيز ، أحمد العوضي وشقيقته ياسمين، فسبق واتهمه باستغلالها للاستيلاء على أموالها والوصول للشهرة على حسابها وذلك بدعوى الحب.

كما هاجم شقيقته واتهمها بأنها عادت كل أهلها بسبب العوضي ووصف علاقتهما بأنها غير واضحة المعالم وأنه لايعلم هل هما مرتبطان أم ما هي طبيعة علاقتهما مشيراً إلى أن شقيقته أكدت لهما أنها متزوجة من العوضي سرا.

وبسبب الهجوم الذي شنه وائل على شقيقته أعلنت ياسمين والعوضي علاقتهما للعلن وأنهما مرتبطان ببعضهما البعض.