أحمد فهمي يهزم السقا ويتبرع بـ100 ألف جنيه لجمعية خيرية

حل الفنان أحمد فهمي ضيفاً على الحلقة العاشرة من برنامج "اغلب السقا"، الذي تقدِّمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي على قناة "إم بي سي مصر".

وعلى مدار ساعة كاملة، دارت منافسة ساخنة بين أحمد فهمي وأحمد السقا في عدد من المسابقات الترفيهية والرياضية، منها فقرة بعنوان "بين السماء والأرض" وفيها يسعى المتسابق لبناء برج من الصناديق ويقف عليه دون أن يقع، وتفوق فيها فهمي.

وحملت الفقرة الثانية اسم "تنس وباسكت" ويجب فيها على كل منافس إلقاء كرات التنس باتجاه كرة الباسكت حتى تصل إلى أرض المنافس الآخر، وفاز بهذا التحدي فهمي أيضاً.

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أما الفقرة الثالثة وهي مسابقة بعنوان "حدد الموقع" وهي عبارة عن خريطة ويجب على المتسابق تحديد أقرب موقع للمدينة التي يتم الاستفسار عنها وانتصر خلالها فهمي.

وفي المسابقة الرابعة "شد أجزاء" فاز السقا وهي عبارة عن سيارة صغيرة من الكرتون ويجب شدها للوصول لخط النهاية بجهاز مرتبط بالحبل والسيارة.

وكان آخر تحدٍ بين النجمين مسابقة "سهم هوا"، وفي ختام البرنامج فاز أحمد فهمي بفارق النقاط وتبرع بالجائزة وقيمتها 100 ألف جنيه (6.5 ألف دولار) لصالح جمعية "رسالة" الخيرية.



