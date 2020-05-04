صبا مبارك: "حارس الجبل" يواجه المجتمع الذكوري.. وعملت زي أحمد السقا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عن سعادتها بالشخصية التي تقدمها في مسلسل "حارس الجبل"، والذي يعرض في دراما رمضان الجاري، مؤكدة أن العمل يناقش المجتمع الذكوري الذي يحاول تهميش المرأة، لافتة إلى أنها تحب أجواء الأعمال البدوية التي تصور في الصحراء وأنها اشتاقت للعمل البدوي بعد غياب 5 سنوات.

وأضافت صبا مبارك في مداخلة متلفزة، أنها تجسد الشخصية البدوية المتمردة وأن العمل بدوي تاريخي يسرد حقبة معينة، مبينة: "أنا عملت في المسلسل ده كل الحاجات اللي بحبها زي ركوب الخيل واستخدام كافة الألعاب كنت عاملة فيها زي أحمد السقا".

وأردفت "مبارك" بأن العمل يأتي ضمن منظومة عمل تحكي عن المجتمع الذكوري الذي يهمش من دور المرأة، خاصة المجتمعات البدوية؛ لأن المرأة البدوية دورها يقتصر على انتظار حبيبها وتقديم الطعام له، إلا أن هذا العمل قدم نماذج لشخصيات نسائية قوية وكبيرة لديها حكمة وقوة وتقرر مصيرها ولديها قدرة على التعامل مع الحياة.

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وبشأن صعوبة اللهجة البدوية قالت: "ليس جديدا عليّ أمر اللهجة لأنني قدمت أعمالًا ممثالة كوني أعشق الصحراء، وبعضها كان من إنتاجي الخاص. أنا أحب أجواء الصحراء والسيف والخيول، وقررت أن تكون عودتي بعمل فني بدوي ينتصر للمرأة"، مشيرة إلى أنه يضم نخبة كبيرة من فناني العرب.

وأوضحت صبا أن هناك صعوبات واجهتها في التصوير في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والقفازات، متابعة: "أكتر ناس مظلومة في جائحة كورونا هما الفنانين وكوادر التصوير إحنا اللي في الآخر بنخلع الكمامة ونواجه بعض في التمثيل، نحن نحرص على وجود تباعد اجتماعي رغم صعوبات التصوير".

وقالت مبارك: "التصوير يتم في محمية طبيعية وفي الهواء الطلق وهذا ساعد على إنجاز العمل، خلصنا العمل ورغم ده كان قرار صعب لكن جائحة كورونا حصلت ونحن في ثلثه الأخير وكان لزامًا علينا أن نكمله".

وعادت صبا مبارك للدراما البدوية من خلال "حارس الجبل"، بمشاركة الفنان عبدالمحسن النمر ومواطنها الفنان منذر ريحانة، إضافة للفنانين خالد القيش، نورا العايق، هبة زهرة ومحمد قنوع، وهو من تأليف حازم فضة، وإخراج الأردني المخضرم سائد الهواري، وإنتاج شركة Fortuna Media Production للمنتج ياسر فهمي.