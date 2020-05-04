صرف منحة العمالة غير المنتظمة بنقابة الموسيقيين المصرية

كللت مساعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لدي وزير القوي العاملة بالنجاح، وٱثمرت عن موافقة وزارة القوى العاملة على صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 1224عضو من ٱعضاء الجمعية العمومية عاملين ومنتسبين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وقد تم صرف المنحة لعدد 99 عضوا وفي الأيام القادمة سوف يتم إرسال رسائل لباقي المستحقين، وكانت النقابه قد أرسلت أسماء جميع الموسيقين عاملين ومنتسبين.

وكان التواصل بين الفنان هاني شاكر والجهات المعنية ومايتمتع به من تقدير ومصداقية لدي مؤسسات الدوله وبالتواصل مع معالي وزير القوي العاملة تمت الموافقة على العدد الذي تنطبق عليه الشروط.

وقد أكد الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة أنهم واجهوا أزمة كوفيد 19وأداروها بأقتدار فقد تم منح كل عضو مبلغ 1500جنيه علي ثلاثة دفعات تم صرف 1000جنيه علي دفعتين والدفعه الأخيرة في نهاية شهر رمضان، كما تم صرف شنطة رمضان وبونات صرف منتجات لأعضاء المعاشات كما اعتادت النقابة في أوقات رواجها.

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ويؤكد الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة النقابة على ضرورة اصطفاف الموسقيين خلف نقابتهم للمرور من هذه الجائحة وتدعيم قيادتهم السياسية في محاربة الإرهاب الأسود.

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