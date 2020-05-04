إيهاب عبد العظيم يكشف كواليس أحدث أغاني عاصي الحلاني "بعشقك"

كشف الفنان عاصي الحلاني عن استعداده لطرح كليب أغنية بعنوان "بعشقك"، ظهر في كواليسها بصحبة زوجته كوليت، وأبنائهم ماريتا، ودانا، والوليد.

الشاعر إيهاب عبد العظيم في تصريح خاص، قال:" هذه الأغنية تم تسجيلها منذ عامين، إذ كتبت كلماتها، ولحنها الملحن محمد عبية، وأرسلناها إلى الفنان عاصي الحلاني، وأعجب بها وسجلها بعد أن قام بتوزيعها الموزع الموسيقي طوني سابا".

ونشر الحلاني عبر صفحاته بمواقع التواصل، برومو وصور الكليب، وكتب "بعشقك قريبا، عاصي الحلاني، خلال فترة الحجر، وأجواء العائلة، إخراج أحمد منجد، كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبية، توزيع طوني سابا".

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