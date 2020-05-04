كارول سماحة تشتاق لمقابلة الجمهور وتعلق على الحفلات الـ"on line"

عبرت الفنانة كارول سماحة عن اشتياقها لمقابلة الجمهور من جديد، بحفل تقف فيه على خشبة المسرح وتتفاعل معهم، لا عن طريق حفلات "أونلاين".

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "شو اشتقت أوقف عالمسرح.. مع إحترامي للحفلات ال online من البيت من الغرفة، من الصالون.. من الستوديو.. يعني إذا الفنان ما بحس بنفس الجمهور، وتنهيداتو.. وسقفاتو.. وين المتعة بالموضوع"، ووجهت سؤال لمتابعيها "شو رأيكن بالحفلات ال online اليوم؟؟".

جدير بالذكر أن الأنشطة الفنية الجماهيرية تم إيقافها ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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