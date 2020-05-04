محمد خضير يطلق دعاء "أنا العبد الضعيف"

أطلق المطرب الشاب محمد خضير، دعاء "أنا العبد الضعيـف"، من كلمات أحمد حبيب، وألحان أحمد الشاذلي وعمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.

وقال خضير، في بيان صحفي، إن الدعاء يتماشى مع شهر رمضان المبارك ووباء فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدعاء حظي بقبول غير عادي من مجرد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

وأكد المطرب الشاب، أنه بهذا العمل يسعي للاقتراب أكثر من الجمهور أكثر كونه دعاء الله المولي عزوجل في أيام الشهر الكريم وفي ظل وباء يفتك بالعالم.

وسبق أن قدم المطرب الشاب محمد خضير دويتو "أعظم أب" مع المطربة أميرة خالد. والدويتو من كلمات الأغنية لسامي النويهي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وهو إهداء لكل شخص فقد والده. كما قدم أغنيتى "سيرتك، والرقيقة البريئة الطيبة".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

حفل غنائي لأنغام على اليوتيوب ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية

أحمد كامل يتصدر اليوتيوب ب "قصاد بابك"