آمال ماهر تستعد لحفل بدون جمهور أمام الأهرامات بعد انتهاء شهر رمضان

تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي أكوستك (Unplugged) بدون جمهور من أمام الأهرامات، ومن المقرر أن يُقام الحفل بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

لم تعلن آمال عن أي تفاصيل أخرى، ويتردد انه سيتم نقل الحفل بشكل مباشر على واحدة من أكبر القنوات الفضائية في الوطن العربي بالإضافة إلى بثه على الانترنت.

يُذكر أن الفنانة آمال ماهر قامت منذ أيام بطرح أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ"، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت التريند الموسيقي على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020، آذ طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها.

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