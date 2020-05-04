أمير طعيمة يعلق على قصة طبيب الغلابة

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على قصة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي.

وكتب طعيمة، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏والله يا دكتور محمد، إنت اللي فاهم الدنيا صح، وعارف تديها حجمها الحقيقي، وإحنا اللي مش فاهمين أي حاجة.. ربنا يبارك في عمرك و صحتك، محمد مشالي".

وردت إليسا، على تدوينة طعيمة، قائلة : "لسه الدنيا بخير، طول ما فيه ناس زي الدكتور محمد".

وكان الطبيب المصري محمد المشالي، قد أثار دهشة مُقدم برنامج إماراتي مهتم بالمساعدات الخيرية، بعد رفضه مساعدته الكبيرة.

ويعيش مشالي، في مدينة طنطا، و يُعرف منذ سنوات بأنه "طبيب الغلابة"، فلديه عيادة يقصدها الفقراء، ويتقاضى أجرًا متواضعًا لدرجة كبيرة مقارنة ببقية الأطباء في بلاده.

وأخبره مقدم البرنامج : "أنا جاي من الإمارات، وليس معي غير 5 جنيهات وتكلفة الكشف 10 جنيهات، هل يمكنني أن آتي بعد أن يذهب المرضى وأدفع الخمس جنيهات"، فوافق الطبيب على الفور.

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وعندما عرض مقدم البرنامج الإماراتي تقديم مساعدة مالية له، رفض الطبيب، قائلا: "جميلك على رأسي، الناس غلابة وأنا نشأت فقير، والدي أوصاني بالفقراء خيرًا، وأنا مش عايز عربية 10 متر ولا عايز بدلة بمليون و10 آلاف، أنا زاهد، أنا أي حاجة بتكفيني، سندويتش فول وسندويتش طعمية بيكفيني".

وعندما أصرَ مقدم البرنامج على تقديم المساعدة بقوله "إزاي ممكن أساعدك نساعد الفقراء"، رد الطبيب: "ممكن تروح تعمل تبرع في جمعية خيرية أو تتبرع لمؤسسة الملاجىء في شارع بورسعيد.. أنا مش موافق، أنا مش هنتقل من العيادة دي إلى أن يتوفاني الله، أنا ممكن أعمل عيادة تانية بس أنا سعيد بهذه.. بتقرب إلى الله بعمل الخير".

ويُعرض برنامج "قلبي اطمأن" منذ 2018 عبر عدة محطات فضائية عربية، منها قناة أبوظبي الفضائية في السادسة و20 دقيقة بتوقيت الإمارات، ويقدم البرنامج مساعدات للفقراء وأصحاب الحالات الإنسانية.

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