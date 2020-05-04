نهال عنبر تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة على روح شقيق تامر شلتوت

نعت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، عمرو شلتوت، شقيق الفنان تامر شلتوت، الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تعرضه لحادث.

وكتبت نهال تعليقًا على صورة نشرتها لعمرو "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمرو شلتوت أخو الفنان تامر شلتوت، إثر حادث أليم، يا رب يصبرك يا تامر ويصبر أهلك على فراقه نسألكم الفاتحة والدعاء".

كان تامر أعلن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير/ عمرو شلتوت إثر حادث سيارة"، وتم الدفن في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر.

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