هشام ماجد يشارك شقيقه فيلم «حاسب تحلم»

يشارك الفنان هشام ماجد لأول مرة مع شقيقه الفنان محمود ماجد فى بطولة فيلم «حاسب تحلم»، ليجمعهما عمل لأول مرة، وتدور قصة الفيلم فى إطار كوميدى تخيلى، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس فى المستقبل، والذى يتحول فيه حلم أى شخص لواقع يؤثر على حياته، حسبما كشف المخرج محمد ربيع، موضحا أنها تجربة درامية مختلفة عن السائد فى عالم الأفلام الطويلة والسينمائية.

ويجمع الفيلم توليفة من نجوم الدراما، منهم الفنانة القديرة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك فى بطولته كل من أحمد جمال سعيد وداليا شوقى وبكرى قباقيبى وكمال الدبيكى وجيهان، وندى نادر، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويشهد ظهورا خاصا من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.

ويعد فيلم «حاسب تحلم» مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع، ويعيد تعاونه مع داليا شوقى ومحمود ماجد بعد بطولتهما لفيلمه الأول «مكتوب»، منذ سنتين، كما قدم «ربيع» العديد من الأعمال الفنية فى مجال الإعلانات والكليبات الغنائية آخرها إخراجه أغنية «وإيه يطمن» للفنان هانى عادل.

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