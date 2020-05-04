القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة اليسا صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن انتهائها من تسجيل اغنيتها الاخيرة فى البومها الجديد.
وقالت اليسا : التباعد الإجتماعي حين الإحتفال بتسجيل آخر أغنية من الألبوم، بعد أربعين يومًا على التأجيل بسبب فيروس كورونا، الألبوم أصبح جاهزًا، ويمكننا أخيرًا القول أنه سيكون هناك شئ إيجابى في 2020".
ظهرت اليسا فى الصورة برفقة مدير أعمالها وعدد من الأصدقاء وهم يحتفلون بإنتهاء تسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزًا للطرح.
وكانت اليسا احتفلت بعيد العمل على تويتر قائلة :"البلد اللي حاميتو العدرا ما بينخاف عليه. اليوم صعب وبكرا أصعب بس الأمل بيخلي كل الإيام الجايي أحلى بشفاعة العدرا مريم. صلوا من قلبكن وانشالله كل صلواتكن مستجابة. كل شهر مريمي وإنتو بخير".
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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنتهي من تسجيل الأغنية الأخيرة من ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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