القاهرة – لايف ستايل
تحل اليوم 4 مايو ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقى التى تعد إحدى الكوميدينات اللاتي تركن بصمة واضحة فى عالم السينما وتظل أعمالها محفورة فى وجدان المشاهد العربى.
وقد تعرضت زينات صدقي لكثر من الشائعات حيث اتهمت باعتناقها الديانة اليهودية في أيامها الأخيرة، كما أشيع أنها باعت أثاثها كي تنفق على علاجها، وأصيبت بمرض في الرقبة، وهو ما نفته تماما حفيدة شقيقتها "نادرة" فى أحد اللقاءات التليفزيونية.
وقالت: "لقد تعرضت خالتي الفنانة زينات صدقي في أواخر أيامها لشائعات تقول إنها اعتنقت اليهودية نظرا لتعرضها لظروف مادية قاسية، وكان الدكتور محمد أبو الغار قال أثناء حواره في إحدى حلقات برنامج "البيت بيتك" الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن الفنانة الراحلة اعتنقت اليهودية في أواخر أيامها أثناء حديثه عن كتابه "اليهود في مصر"".
وأوضحت: أن "خالتي توفيت على دين الإسلام وأنها في أواخر أيامها كانت تؤدي الصلاة في وقتها وتحرص علي الاستماع بشكل دائم إلى إذاعة القرآن الكريم، كما أكدت أن تغيير الديانة لم تكن آخر الشائعات التي طالت خالتي، ففي آخر أيامها أشيع عنها أنها باعت أثاثها كي تنفق على علاجها وأصيبت بمرض في الرقبة،
مشيرةإلى أن ذلك لم يكن صحيحا، فقد مرت بضائقة مالية فعلا، لكنها باعت بعض من ممتلكاتها لتسديد الضرائب المتراكمة عليها، ورفضت دخول المستشفى".
قد يهمك ايضاً:
"لايف ستايل" يرصد أشهر عوانس السينما المصرية
التليفزيون المصري يعرض مشوار الفنان محمود مرسي الدرامي
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي حقيقة اعتناق زينات صدقى اليهودية وبيعها أثاث منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.