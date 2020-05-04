تعرف علي حقيقة اعتناق زينات صدقى اليهودية وبيعها أثاث منزلها

تحل اليوم 4 مايو ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقى التى تعد إحدى الكوميدينات اللاتي تركن بصمة واضحة فى عالم السينما وتظل أعمالها محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وقد تعرضت زينات صدقي لكثر من الشائعات حيث اتهمت باعتناقها الديانة اليهودية في أيامها الأخيرة، كما أشيع أنها باعت أثاثها كي تنفق على علاجها، وأصيبت بمرض في الرقبة، وهو ما نفته تماما حفيدة شقيقتها "نادرة" فى أحد اللقاءات التليفزيونية.

وقالت: "لقد تعرضت خالتي الفنانة زينات صدقي في أواخر أيامها لشائعات تقول إنها اعتنقت اليهودية نظرا لتعرضها لظروف مادية قاسية، وكان الدكتور محمد أبو الغار قال أثناء حواره في إحدى حلقات برنامج "البيت بيتك" الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن الفنانة الراحلة اعتنقت اليهودية في أواخر أيامها أثناء حديثه عن كتابه "اليهود في مصر"".

وأوضحت: أن "خالتي توفيت على دين الإسلام وأنها في أواخر أيامها كانت تؤدي الصلاة في وقتها وتحرص علي الاستماع بشكل دائم إلى إذاعة القرآن الكريم، كما أكدت أن تغيير الديانة لم تكن آخر الشائعات التي طالت خالتي، ففي آخر أيامها أشيع عنها أنها باعت أثاثها كي تنفق على علاجها وأصيبت بمرض في الرقبة،

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مشيرةإلى أن ذلك لم يكن صحيحا، فقد مرت بضائقة مالية فعلا، لكنها باعت بعض من ممتلكاتها لتسديد الضرائب المتراكمة عليها، ورفضت دخول المستشفى".

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