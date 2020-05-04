نسرين طافش تطلق مبادرة تستضيف رواد التنمية الذاتية والصحة في العالم العربي

تحرص النجمة نسرين طافش منذ بداية شهر الصوم الفضيل على استضافة عدد من أبرز رواد ومدربي التنمية الذاتية والأطباء في العالم العربي، من خلال البث المباشر على حسابها الرسمي في موقع ""انستغرام"، عبر مواضيع عدة لاقت تفاعل الجمهور بشكل واسع.

وأعلنت طافش عن عنوان بث اليوم مع الأستاذة رهام الرشيدي المدربة في الوعي الانثوي. وقالت: "من اهم المدربين يللي تكلمو في علم الجمال، الحب بأصله الحقيقي، الانوثة وهالمرة حديثنا رح يكون عن قوة النية اللي هي جوهر وأساس كل فعل.. كيف ممكن النية تخلينا نحصل على ما نريد و يتجلى بالشكل الأفضل لنا.. وما الفرق بين الحلم و الامنية و النية.. ولماذا الاماني لا تتحقق بينما النوايا تتجلى.. لماذا النية هي الاقوى؟".

وكانت الفنّانة الشابة استضافت في المرّات السابقة الدكتور كريم علي استشاري السموم الاكلينيكية وطبيب الأسرة وخبير التغذية العلاجية، والأستاذة لطيفة اللوغاني الكاتبة والمدربة في الاتكيت والبروتوكول الدولي، ولأستاذة خلود الأمير خبيرة فن العيش والبرمجة اللغوية العصبية، والباحث والمدرب النفسي عبد الرحمن عمرو.

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