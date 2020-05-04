وفاة الفنان الجزائري الشهير إيدير

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"الخليج 365" من بيروت: غيب الموت الفنان الجزائري الشهير حميد شريت (إيدير) عن عمر ينهاز 71 سنة، مساء السبت في المستشفى بالعاصمة الفرنسية، باريس بعد صراع طويل مع المرض.

واشتهر الفنان إيدير المنحدر من منطقة القبائل بموسيقاه الجميلة، التي حققت نجاحات باهرة، حيث مازالت تعتبر أغانيه الرائعة "أفافا ينوفا" و"سندو" من أشهر الروائع الجزائرية (الأمازيغية​​​).

قام الفنان ايدير في مشواره الطويل بثنائيات مع فنانين كبار مثل شارل ازنافور، كما شارك في حفلات ضخمة مع نجوم الأغنية الجزائرية مثل الشاب خالد والشاب مامي، وعرف عنه حبه للسلام وتشجيعه لكل مبادرات السلم والإخاء، وكان طوال مشواره سفيرا للثقافة الجزائرية وللفن الأمازيغي.

والفنان الراحل، من مواليد 1949، ولد في الجزائر بقرية "أيت لحسين" في منطقة القبائل محاطاً بأغاني وإيقاعات ناس القبائل مع أنه كان يدرس ليصبح عالم جيولوجيا حتى ظهوره بالصدفة على راديو الدولة عام 1973.

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وهو صعد في اللحظة الأخيرة من وصلة مغنٍّ آخر وجرت الإشادة بأدائه على نطاق واسع.

مع ذلك، كان على مسيرته في التسجيل أن تنتظر إلى حين إنهائه الخدمة العسكرية.

وعبر فنانون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم الشديد بسبب رحيل أيقونة الطرب الأمازيغي.

وفي تحية للمغني، وصفه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ"أيقونة الفن الجزائري"، وقال إن "الجزائر خسرت أحد آثارها".