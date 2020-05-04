وائل كفوري ينتقد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية: "قدمت وراق الهجرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انتقد الفنان اللبناني وائل كفوري، انخفاض قيمة العملة اللبنانية "الليرة".
وعلق "كفوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأبيات شعر: "لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة، الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العِـملِـة و قدَّمت وراق الهُجرة".
ويعاني الشعب اللبناني من الوضع الاقتصادي السيء وانخفاض قيمة العملة، في مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومكوث عدد كبير من المواطنين بدون وظيفة.
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