وائل كفوري ينتقد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية: "قدمت وراق الهجرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتقد الفنان اللبناني وائل كفوري، انخفاض قيمة العملة اللبنانية "الليرة".

وعلق "كفوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأبيات شعر: "لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة، الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العِـملِـة و قدَّمت وراق الهُجرة".

ويعاني الشعب اللبناني من الوضع الاقتصادي السيء وانخفاض قيمة العملة، في مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومكوث عدد كبير من المواطنين بدون وظيفة.