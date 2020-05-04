‏أول تعليق من هند صبري على تعاونها مع "نتفليكس".. والشركة: متحمسون للعمل معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة هند صبري، على تعاونها مع شبكة نتفليكس، في مسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

وكتبت هند عبر حسابها على موقع "تويتر": "أشعر بالحماسة والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية".

وتابعت "خصوصا انني وللمرة الأولى سأكون منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".

‏كان القائمون على الشبكة أعلنوا خبر انضمام هند صبري، عبر "تويتر"، وكتبوا "هند صبري تنضم لعائلة نتفليكس بعمل درامي كوميدي جديد هي بطلته والمنتج المُنفّذ له".

وفي بيان صحفي، قال أحمد الشرقاوي، مدير الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس "نحن متحمسون للغاية للعمل مع هند صبري، واحدة من الممثلات الأكثر شهرة في العالم العربي، والتي فازت بقلوب الجماهير العربية طوال حياتها المهنية. العمل الفني الجديد مع هند صبري سيركز على المرأة، ونحن على يقين أنه سيلقى قبول لدى الجمهور."

تعاونت هند مع نتفليكس في حملة "لأنّها شاهدت - Because She Watched" لتوفير مجموعة أفلام ملهمة على نتفليكس".

من المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، على أن يبدأ إنتاجه في خريف ٢٠٢٠.