إليسا تحيي ذكرى داليدا: "ملكة النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، ذكرى رحيل النجمة العالمية داليدا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، والذي يوافق 3 مايو.

وكتبت: "33 عام، داليدا، يالها من أسطورة، الحياة كانت قاسية جدا عليكِ، لكن موهبتك كانت أكبر بكثير من أي حزن مررت به، سنتذكر دائما ملكة النيل وجمال الشرق داليدا".

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ورحلت داليدا عن عالمنا في 3 مايو 1987، بعدما تناولت كمية كبيرة من الحبوب المنومة، وتركت رسالة تقول فيها: "الحياة لم تعد تحتمل".