المصارعة بيكي لينش تنضم لعالم مارفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 01:56 مساءً - حققت المصارعة الإيرلندية المحترفة والممثلة السينمائية ريبيكا كوين الشهيرة بلقب بيكي لينش "33 عاماً" إنجازات رياضية كثيرة بعد انضمامها لإتحاد دبليو دبليو إي للمصارعة الذي أتاح لها المشاركة بتميز في عروض "سماكداون لايف" ،وصعدت للعروض الرئيسة وأصبحت أول بطلة لبطولة سيدات "سماك داون" في عرض باكلاش 2016،وحملت البطولة وحافظت عليها لمدة 3 أشهر مما جعلها أطول من حمل وحافظ على بطولة سيدات سماك داون لأكثر من 84 يوماً.

شاركت في مباريات ومصارعات عالمية كثيرة فازت بجزء كبير ببطولاتها لصالح منظمات فرنسية وبريطانية شهيرة.

اعتزلت التمثيل إثر إصابة في رأسها،فعملت كممثلة مسرحيات في عامي 2011 و2012،ودرست التمثيل بدرجة بكالوريوس .

وبحسب وسائل إعلام عديدة ،انضمت المصارعة بيكي لينش لعالم مارفل السينمائي المميز بعدد هائل من الأبطال الخارقين،وستكون واحدة منهم بإنتاجها المستقبلي القادم المنتظر بشغف بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا،لكن لم يعرف للآن ما هو الدور الأول الذي ستمثله،وبأي فيلم؟

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لكن بعض التقارير الصحفية أكدت أن هناك عدة خيارات متاحة لبيكي لينش،فقد يتم ضمها لفريق جزء جديد من سلسلة أفلام : Thor أو Spider man أو Captain Marvel 2 أو Black Panther 2.

ولا يعرف بعد أن كانت بيكي لينش ستؤدي دوراً ثانوياً كقائدة أشرار أفلام مارفل أو دور بطلة خارقة جديدة،لكن المؤكد أنها لن تطل بأفلام مارفل إلا في عام 2021 بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا الذي أصاب شركات الإنتاج السينمائي في مقتل على مستوى العالم كله .

المهم هو أن عمل بيكي لينش بعالم مارفل السينمائي سيضيف لها الكثير ،ويدخلها السينما من أوسع أبوابها خاصةً وأن أفلام مارفل وديزني تحقق عائدات عالية ومرتفعة تقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

لكن أشار أحد التقارير إلى أن الخبر قد يكون شائعة ،فللآن شركة مارفل لم تصدر أي تصريح أو بيان يؤكد إنضمام المصارعة الجميلة بيكي لينش إليها.

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