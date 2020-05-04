100 وش يتصدر تويتر.. والنشطاء مشيدين بدور سبعبع: لاكاسا دي بابل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور ومقاطع فيديو من حلقة أمس لمسلسل بـ100 وش لآسر ياسين ونيللي كريم، مشيدين بدور الفنان شريف دسوقي الذي يقوم بدور عم سباعي والذي كان سبب في نجاح عملية النصب التي تناولتها الحلقة.

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ونشر الجمهور صور لأبطال المسلسل من العصابة وكتبوا عليها "لاكاسا دي بولاق" على غرار المسلسل الأسباني الشهير "لاكاسا دي بابل" والذي يتناول اكبر عمليات سطو وسرقة في تاريخ أسبانيا.

وتفاعل أبطال المسلسل مع الصور وأعادوا نشرها، وحرصوا على الرد بشكل مستمر مع الجمهور المتابع للمسلسل، الذي دشن هاشتاج يحمل أسم المسلسل وأخر بأسم"سبعبع" الذي أكدوا أنه كان بطل الحلقة أمس مشيدين بأدائه الكوميدي البسيط الذي يضفي على روحهم البهجة في كل

مشهد يظهر فيه.

وأكد المغردون أن "عم سباعي" فنان كوميدي من الطراز الأول ولكنه لم ينال حقه حتى الآن:" أنا من زمان جدًا ماضحكتش قُدام عَمَل كوميدي لحد ما قلبي كان هيُقف زي ما ضحكت مع الراجل العبقريّ ده في 3 أو 4 مشاهد بتوع البنك ومشهدين تلاتة في العَمَل! ..مش ذنبي إن أنا مشهور وكل الناس عارفاني..أنت عظيم يا عم سباعي والله".

وتابع أخرون:"الجولدن جلوب تذهب لعم سباعي"، مؤكدين أن "الضحك" والكوميديا ليس من الضروري أن تخرج من نجوم مشهورين ونشروا صور الثلاثي -سباعي ورضوى ونوجا-قائلين"بيفصلوني ضحك".

ونشر أخر مشهد من المسلسل بين "عمر وعم سباعي:"صورة لآسر ياسين ونيللي كريم مع أفراد العصابة لاكاسا دي بابل مسلسل ضحك السنين.. و كله كوم وسبعبع كوم تاني كل مافتكر وهو بيقول هدخل اقولهم محسوبك المحامي عز الدين- ليرد عمر:هو انت رايح تشتغل عندهم ايه محسوبك دي !! قتلتني ضحك.. الجولدن جلوب تذهب لعم سباعي يا جماعة".

فيما شاركت الفنانة نيللي كريم بطلة بـ100 وش بصورة مع عم سباعي وعلقت عليها:"مش قادرة اقولك فرحانين ليك أد ايه يا غالي".

فيما أعرب الكثيرون عن اندهاشهم من فرحتهم بإتمام عملية النصب بنجاح وكأنهم مشاركون فيها، ومن بين التعلقات:"أنا فرحت ليكم بجد مبروك المسلسل تحفة احسن حاجة في رمضان ده بجد وآسر ونيللي مسخرة أخر حاجة.. ديو عسل بجد.. وسبعبع ابدع النهاردة شابو ليكم ولكاملةأبو ذكري طبعًا".

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وأضافت أحد المتابعات التي تعمل في المحاماة:" انا فرحت بالعملية كأني واحده من العصابة والله و مفيش أى احترام للقانون اللي درسته"، واتفقت معها في الرأي وقالت:"أنا أول محامية تفرح بنجاح عملية نصب".