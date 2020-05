كيفن كوستنر يتحول إلى مغني ويطرح أولى أعماله من وحي فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحول الممثل العالمي ​كيفن كوستنر​ إلى مغني وأطلق أولى أغنياته بعنوان "sun will rise again"، وذلك من وحي أجواء ​فيروس كورونا​.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كيفين قدم الاغنية كنوع من رفع الروح المعنوية لمتابعيه في ظل هذه الأزمة.

وكيفن كوستنر واحد من أهم نجوم هوليوود، فهو موسيقي ومخرج وممثل ومنتج من الطراز الأول، تميّز بوسامته وجاذبيته وكذلك بمهنيته وإتقانه لكل دور لعبه، مضيفاً إليه إحساساً عالياً وصل إلى مشاهدي أفلامه.

كان يمارس ثلاثة أنواع من الرياضات المختلفة، قبل أن يثير نمو جسمه حبّه للرياضة ويمكن أن نلاحظ هذا في أدواره، في أفلام مثل "Bull Durham" و"For Love Of The Game".