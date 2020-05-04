عادل إمام يشارك في مباراة كرة قدم..شاهدوا مهارته-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم ونادر للممثل المصري ​عادل إمام​، ظهر في وهو يشارك في مبارة اعتزال نجم الزمالك السابق أشرف القاسم والتي أقيمت على استاد القاهرة بحشد جماهير كبير.

وبدا إمام في الفيديو وهو يلعب بالكرة، إذ أجمع المتابعون على إمتلاكه مهارة واضحة في لعب كرة القدم.

وأعاد الممثل المصري ​نبيل الحلفاوي​ نشر الفيديو عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول:"في لفتة غير معتادة.. نجم فنان ومشاركة كوميدية في بداية مباراة اعتزال نجم رياضي. عادل إمام الأهلاوي في اعتزال نجم الزمالك أشرف قاسم".

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