إصابة أحد أفراد عائلة كايلي جينر بفيروس كورونا وهي خائفة

ميرنا وليد - بيروت - أعربت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ عن خوفها الشديد بعد معرفتها بإصابة أحد أفراد عائلتها ب​فيروس كورونا​، والذي لم تكشف عن هويته.

وجاء ذلك خلال الإعلان التشويقي الجديد لبرنامج الواقع "keep up with the kardashians"، قائلةً بنبرة حزينة إنه أمر مخيف ومرعب جدًا عندما تكون نتيجة اختبار شخص قريب جدًا من المنزل إيجابية.

وبالرغم من أنه عادة ما يتم تصوير برنامج الواقع التلفزيوني في أستوديو، إلا أن كايلي ظهرت في هذا المقطع الدعائي تتحدث عبر هاتفها في المنزل، ويفترض أنه بسبب الإغلاق في كاليفورنيا، حيث تعيش الأسرة.

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