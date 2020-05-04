شاهد .. تظاهر العشرات من العمالة المصرية في الكويت واشتباكات مع قوات الأمن

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 01:09 مساءً - نشرت صحيفة ” الراي ” الكويتية عن قيام عدد كبير من العمال المصريين في مقرات الإيواء في منطقة ” جليب الشيوخ ” بدولة الكويت بالتجمهر وتنظيم مظاهرة إحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى بلادهم .

وذلك بسبب تجاهل السفارة لعملية إجلاءهم وطالب المتظاهرون بتواجد السفير المصري لنقل مطالبهم بسرعة إجلائهم من الكويت .

فيما تدخلت الشرطة الكويتية وأطلقت وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف وفض الاشتباكات .

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وصرحت وزارة الداخلية الكويتية عن عدم سماحها بأي تصرف يعكر صفو الأمن ويثير الهلع في نفوس الآمنين .. مشددة على أنه تم التعامل بكل حزم مع مثيري الشغب حيث تم توقيف نحو 40 منهم وأن إجراءات ترحيلهم هي مسئولية السفارة المصرية وترتبط بفتح الأجواء في مصر .

وعلى الجانب الآخر قال ” طارق القوني ” سفير مصر لدى الكويت إنه سيتم تسيير رحلات إجلاء لمخالفي الإقامة هذا الأسبوع وستكون الطائرات الأولى مخصصة للنساء والأطفال .

وأضاف أن رحلات إجلاء مخالفي الإقامة ستتواصل تباعا خلال الأيام القادمة حتى يتم الانتهاء من نقلهم جميعا إلى مصر .. وأن أول رحلة سيتم إنهاء تأشيرات السفر ومغادرة الكويت بعد إنهاء أوراقهم .