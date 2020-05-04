رغد صدام حسين توجه رسالة تهديد إلى مغتصبي أملاك عائلتها

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 01:08 مساءً - نشرت ” رغد صدام حسين ” نجلة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هددت فيها بمحاسبة ومقاضاة كل من استحوذ على أملاك العائلة الشخصية .

وتضمنت التغريدة صورة لسيارة رياضية وكتبت في تعليقها عليها : ” سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية هذه وغيرها ” .

وتابعت : ” وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية ” .