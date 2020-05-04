كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 01:08 مساءً - نشرت ” رغد صدام حسين ” نجلة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” هددت فيها بمحاسبة ومقاضاة كل من استحوذ على أملاك العائلة الشخصية .
وتضمنت التغريدة صورة لسيارة رياضية وكتبت في تعليقها عليها : ” سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية هذه وغيرها ” .
وتابعت : ” وننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رغد صدام حسين توجه رسالة تهديد إلى مغتصبي أملاك عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.