أحمد العوضي يعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 01:08 مساءً - كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن زواجه دون الكشف عن هوية زوجته، التي يرجح الجميع أنها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.

حيث جاء إعلان العوضي الذي يشارك في بطولة مسلسل “الاختيار”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما غير حالته الاجتماعية إلى “متزوج”.

هذا ولم يصدر اي تعليق رسمي من أحمد العوضي او ياسمين عبدالعزيز حول زواجهما ولكن الثنانئي كانا قد اعلنا عن علاقتهما بشكل علني في السابق عبر صورة تشراها عبر حسابهما على انستغرام.