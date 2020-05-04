شاهد.. محمود الليثي ينهار بالضرب على عاملة فيفي عبده!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 01:08 مساءً - وقع الفنان المصري محمود الليثي ضحية حلقة الامس من برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على شاشة قناة “mbc مصر”.

وقد تعرض محمود الليثي خلال البرنامج لسلسلة من المقالب من عاملة المنزل الملبوسة والفرقعات المتتالية في المنزل وصولا الى تعرض فيفي عبده للإغماء.

وقد قام محمود الليثي بالاعتداء على العاملة التي قامت بملاحقته محاولة تقبيله ثم حاولت الاختلاء به واقفال باب الحمام.

وفي نهاية المقلب، قام الليثى بتقبيل يد فيفي عبده، قائلاً: ايه ده بس انا بحبك والله يا فيفى”, لترد الفنانة وانت حبيبى انت ومراتك وأولادك