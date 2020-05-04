شاهد.. حوار مثير للجدل بين ناصر القصبي واسيل عمران حول ارتداء العباءة!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 01:08 مساءً - أثار المسلسل السعودي “مخرج 7″، للفنان ناصر القصبي، الجدل مرة جديدة وهذه المرة بسبب تطرقه الى موضوع العباية.
ففي مشهد حواري جديد في المسلسل بين ناصر القصبي والفنانة اسيل عمران التي تؤدي دور ابنته المتحررة حيث تقول على لسان الشخصية انها لا تحب ارتداء العباءة ليرد عليها ناصر القصبي: “واحنا ما نحب شكلك بدون عباية شو رأيك?”.
وتابع القصبي “شوي شوي اليوم ما تحبين العباءة وشوي شوي ما ندري بعدين يمكن تطلعون من بيوتكم مفاسيخ”.
وقد انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد هذا المشهد معتبرين أن الهدف منه “جس النبض ودس السم بالدسم”.
يذكر ان مسلسل “مخرج 7” يثير الجدل منذ بداية عرضه بسبب المواضيع التي يطرحها معتبرين انه يخلو من الغموض أو التشويق أو الدراما أو الكوميديا ويركز فقط على الرسائل الغامضة والمثيرة للجدل.
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