شاهد.. هكذا اعترف باسم ياخور بمعرفته بمقلب “رامز مجنون رسمي”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مايو 2020 01:08 مساءً - على عكس باقي ضحايا برنامج “رامز مجنون رسمي”، فقد اعترف الفنان السوري باسم ياخور وقبل بث حلقته بمعرفته المسبقة ان برنامج اروى كان مقلبا من رامز جلال.

وقال باسم ياخور، منذ ايام، خلال بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركته في البرنامج “بحسك قلبك انه في شي مش طبيعي وهذا النوع من البرامج اصلا بيندفع فيه ارقام اكبر بكثير من البرامج العادية كنوع من التعويض عن المقلب”.

واضاف باسم ياخور: “بكون عندك احساسك بس ما حدا بيعرف ماذا سيحدث او وين رايحة الامور”.

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يذكر ان بدرية طلبة ضحية الحلقة السابقة كانت قد نفت معرفتها بالمقلب قائلة: “لا بنهين نفسنا علشان فلوس ولا بناخد ملايين ولا كنت عارفة”.

كذلك نفى الفنان المصري حمدي ميرغني معرفته بالمقلب مؤكدا انه تفاجىء بظهور رامز جلال في البرنامج.

كما نفى الفنان السعودي حسن عسيري معرفته بالمقلب مؤكدا انه لم يتوقع ابدا ظهور رامز جلال في البرنامج.